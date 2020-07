Reazione a Catena, "se andate da Amadeus...": occhio alla frase di Marco Liorni

27 luglio 2020 a

Un saluto al collega, firmato Marco Liorni. Siamo a Reazione a Catena, la puntata è quella in onda su Rai 1 domenica 26 luglio. E prima di dare il via al primo gioco, presentando le concorrenti della squadra delle Michelangioline (in tre, due delle quali madre e figlia), il conduttore ha fatto notare al pubblico l'impressionante somiglianza tra le due. E non solo: la madre è molto giovane, e Liorni ha aggiunto che "nessuno direbbe mai che Giuditta e Rachele sono mamma e figlia". Dunque, si arriva al saluto al collega. Che è Amadeus: "Siete uguali! Se andate a I Soliti Ignoti da Amadeus sbancate", ha concluso Liorni, con una sorta di omaggio all'amico e collega. "Salutiamo Amadeus! Grande Ama!", ha rimarcato.

