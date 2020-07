Reazione a Catena, che figuraccia per le Michelangioline: Marco Liorni sbigottito, "purtroppo era..."

28 luglio 2020 a

Finisce subito, e in un modo un poco sconcertante, la parabola delle Michelangioline a Reazione a Catena, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1. La loro avventura si è conclusa nella puntata di lunedì 27 luglio, dove al gioco dell'intesa vincente hanno rimediato una discreta figuraccia. Così le Michelangioline si sono giocate due raddoppi, uno dopo l'altro, sbagliando entrambe le risposte. "Purtroppo questo era un raddoppio", ha commentato laconico Liorni. Ultimo atto, vittoria al gioco dell'intesa vincente: cinque punti, troppo pochi però per confermarsi campionesse di Reazione a Catena. Michelangioline out, insomma: al loro posto ecco i Sapori di Mare, nuovi campioni che però alla loro "prima" non sono riusciti a indovinare la parola misteriosa al gioco finale, che avrebbe loro consentito di mettere le mani su un bottino che sfiorava i 39mila euro.

