Io e te, gaffe in diretta a Pierluigi Diaco sborcca contro la regia: "Potete pure eliminarlo", parole pesantissime

30 luglio 2020 a

Ancora un gesto di stizza dell'incontenibile Pierluigi Diaco, il tutto nella puntata di Io e Te in onda su Rai 1. Nel bel mezzo della messa in onda, ecco l'imprevisto: nel corso dell'apertura il conduttore mostrava le lettere ricevute dai telespettatori e avrebbe voluto farne aprire una a Katia Ricciarelli, per poi leggerne insieme il contenuto. Peccato che il sottofondo musicale che accompagnava l'inizio di trasmissione, che solitamente sfuma quando Diaco inizia a parlare, non abbia sfumato affatto. E il conduttore lo fa notare: "Questo tappeto musicale che va avanti all'infinito...", afferma sarcastico. Peccato che neppure a quel punto la musica venga abbassata. Così, esplode la stizza di Diaco: "In regia audio... potete anche eliminarlo il tappeto musicale. Bravi!", sbotta. E soltanto a quel punto la sua richiesta viene accolta.

