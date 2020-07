Io e Te, “voglio farlo con te”: impensabile Pierluigi Diaco, il messaggio al suo uomo in diretta tv

31 luglio 2020 a

Pierluigi Diaco continua a condurre Io e Te nella striscia pomeridiana di Rai Uno. Ospite del giorno, Pino Strabioli, che durante il colloquio pone a Diaco una domanda: "Ti piace stare da solo?". La risposta del conduttore spiazza tutti: "Fino a cinque anni fa mi piaceva la solitudine, la frequentavo. Poi ho incontrato Alessio e adesso non mi piace più stare da solo. Perché voglio condividere la mia vita con lui. La mia vita adesso è piena d'amore".

Insomma, una dichiarazione d'amore a sorpresa del conduttore per il compagno Alessio Orsingher, giornalista di La7 che lavorà a Tagadà condotto da Tiziana Panella. Non è la prima che il conduttore si presta a queste uscite romantiche: anche nell'edizione dello scorso anno ha parlato spesso del suo amore per il suo compagno che ha anche sposato.

