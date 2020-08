La Vita in Diretta, disastro in tv: "Cosa hai detto?", Delogu di sasso e Masi lascia lo studio

Francesco Fredella 01 agosto 2020 a

Settimana terribile in via Teulada. A La vita in diretta va in onda uno “scazzo” senza precedenti. “Cos'hai detto?”, dice Andrea Delogu. Intanto, Marcello Masi lascia lo studio. E durante l’ultima puntata de La vita in diretta va in onda un "battibecco" imperdibile durante lo spazio sul benessere. In collegamento arriva la modella curvy Laura Brioschi. Masi va in tilt: “Condivido tutto quello che dici. Ti chiedo di sposarmi. Ma poi l’influencer si fa nota per il fatto di essere già vestita di bianco. Andrea Delogu rincara la dose: “Ormai Masi lo abbiamo perso”. Poi succede di tutto. Masi chiama Andrea Delogu "Laura". “Cos'hai detto? Mi hai chiamato Laura... Ma come? Sono le basi non scambiare i nomi delle donne”, tuona e Masi conclude: “Non ne azzecco una”. Ennesimo scivolone. Per La vita in diretta non sembra un bel momento. Nonostante la concorrenza non abbia programmi di punta in onda, gli ascolti del pomeriggio di Rai1 non sono brillanti. E in viale Mazzini non si parla di altro.

