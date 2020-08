C'è tempo per..., raptus di Beppe Convertini: "Sei così bella, così tanta". Impensabile risposta di Anna Falchi

03 agosto 2020 a

Come ogni mattina anche oggi, lunedì 3 agosto, su Rai 1 ecco C'è tempo per..., il programma di Beppe Convertini ed Anna Falchi. Il tema all'ordine del giorno? Corteggiamento e romanticisimo. Un tema che ha scatenato i due conduttori, che si sono prestati allo scambio di qualche battuta. Ad aprire le danze è stato Convertini, che ha confessato: "Sai che ho qualche difficoltà con te? Perché sei così bella… così tanta, che non saprei da dove iniziare", ha affermato. Insomma, una vera "passionaccia" per la collega. Palpabile l'imbarazzo della Falchi, che ha finto di non capire portandosi le mani lungo i fianchi, come per mettere in evidenza le sue forme. A quel punto, la Falchi ha commentato: "Così? Non l'ho capita. Così formosa?". E Convertini: "Così, uau". Cala il sipario.

