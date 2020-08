Chi l'ha visto, lo sfogo di Federica Sciarelli: "Mi stupisco sempre. Lavoro come un mulo e..."

04 agosto 2020 a

Si racconta a tutto campo, Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l'ha visto. Lo fa a Tv Sorrisi e Canzoni, dove parla delle voci che anche quest'anno, come ogni anno da tempo a questa parte, la davano in partenza, pronta a condurre un nuovo programma, desiderio che in fin dei conti non ha mai nascosto. Le voci, però, la hanno sorpresa. E la Sciarelli spiega: "Mi stupisco sempre. Sono anche poco televisiva, non partecipo mai agli altri programmi come opinionista o ospite. Lavoro come un mulo. Prima di andare in onda mi vedo tutti i servizi girati e le interviste". Insomma, non capisce come queste voci escano. Ma tant'. Dunque la conduttrice rivela anche che il suo sogno era la musica, non la televisione: "Sono appassionata di musica e ho studiato pianoforte ma purtroppo, essendo stonata come una campana, la mia carriera è stata stroncata sul nascere", ha sottolineato. Appuntamento a settembre, ovviamente con Chi l'ha visto.

