Chi l'ha visto, dubbi sulla madre di Chiara Poggi: ecco cosa emerge

Torna Chi l'ha visto? Come ogni mercoledì sera, Federica Sciarelli conduce una nuova puntata in onda su Rai 3. Al centro l'omicidio di Chiara Poggi e i tanti, troppi, misteri su quanto accaduto quel giorno nella villetta di Garlasco. "Ogni consulente - si legge nell'anticipazione - presenta la sua relazione e viene riscritta la scena del crimine. Ma una cosa è certa: nei primi giorni la mamma di Chiara Poggi si schiera dalla parte di Alberto Stasi, consola lui e sua madre per telefono. E poi? Cosa succede? Perché smette di difenderlo?".

Si torna poi sul caso di Gessica Disertore. La giovane lavorava come chef su una nave da crociera ed era felice di questa esperienza. Ma i genitori ricevono una telefonata con la notizia che si è suicidata. Per i familiari non è possibile e si oppongono alla richiesta di archiviazione. Si scopre successivamente che Gessica ha ingerito una quantità di fentanyl tale che sarebbe rimasta sedata e senza forze. Se non aveva la possibilità di muoversi, che cosa c'è allora dietro la sua morte?