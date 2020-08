Io e Te, confessione della storica annunciatrice della Rai: "Berlusconi mi chiamò, dietro le quinte..."

05 agosto 2020 a

Siparietto a Io e Te tra Mariolina Cannuli e Pierluigi Diaco. La storica annunciatrice Rai, ospite al programma di Rai Uno in onda mercoledì 5 agosto, ha confessato sulla sua carriera: "Berlusconi mi chiamò per lavorare a Mediaset, ma rimasi in Rai dove avevo un contratto a tempo indeterminato. Lavorai comunque dietro le quinte di Mediaset, insegnando dizione alle giovani annunciatrici e conduttrici, tra cui la veneta Licia Colò".

Ma ecco che arriva il simpatico botta e risposta: "Adesso devo dire qualcosa che per questa trasmissione che ha un suo aplomb", ha detto lei, mentre Diaco, scherzando, l'ha interrotta: "Stai dicendo che è noiosa? A me piace la tv noiosa". Lei piccatamente replica: "Tu sei noioso". Ma Diaco che ha capito la battuta non può far altro che ridere.

