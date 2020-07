Italia Sì, la scelta che non può digerire: Rita Dalla Chiesa molla Liorni? Indiscrezione-bomba

28 luglio 2020 a

a

a

L'indiscrezione riguarda Italia Sì, il programma di Marco Liorni in onda su Rai 1, che la prossima stagione dovrà fare i conti con una pesantissima novità, almeno secondo quanto anticipato da Giornalettismo: in ogni puntata cambieranno gli opinionisti. Scelta che Rita Dalla Chiesa non avrebbe condiviso, tanto che avrebbe deciso di abbandonare la squadra di Liorni, evitando così di doversi sottoporre a questa rotazione. Ad ora non ci sono né conferme né smentite ufficiali. Ma tant'è, sempre Giornalettismo aggiunge che la Dalla Chiesa, comunque, non dovrebbe rimanere a mani vuote nella prossima stagione televisiva, in cui dovrebbero affidarle un programma tutto suo, un nuovo progetto di cui però ad ora si sa ben poco.

In spiaggia accade qualcosa di sconvolgente, questa roba: Rita Dalla Chiesa, la foto-denuncia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.