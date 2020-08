Striscia la Notizia, il dramma della velina Mikaela: "Non ne volevo sapere più niente. Poi, è morto". Col padre è finita in disgrazia

08 agosto 2020 a

Una lunga intervista concessa al settimanale DiPiù in cui la velina di Striscia la Notizia, Mikaela Neaze Silva, si racconta a cuore aperto. Rivelando anche particolari piuttosto drammatici relativi alla sua vita familiare. La velina, oggi impegnata su Canale 5 con Paperissima Sprint, parla del padre, che per molti anni era sparito dalla sua vita dopo la separazione dalla madre: "Non ho avuto sue notizie, è ricomparso quando avevo 18 anni. L’ho rifiutato, non volevo sapere più niente, mi aveva fatto male", racconta Mikaela. Poi però, con il passare del tempo e degli anni, la rabbia si è un poco placata, tanto che ha deciso di dare al padre una seconda possibilità: "Abbiamo cominciato a sentirci ma ormai era troppo tardi perché è morto pochi mesi dopo che avevamo ripreso i contatti - rivela -. Mi è rimasto il rimpianto di non avergli potuto dire tante cose", conclude la Silva.

