Elettra Lamborghini, un trionfo: la clamorosa voce che filtra dai piani altissimi di Mediaset

08 agosto 2020 a

a

a

Sulla cresta dell'onda, Elettra Lamborghini. Prima Sanremo, poi il seguitissimo profilo Instagram, quindi le imminenti nozze con Afrojack e La Isla, il brano con Giusy Ferreri che sta spopolando: insomma, per l'ereditiera più seguita (e divertente) d'Italia è un periodo d'oro. E potrebbe non essere finita. Secondo TvBlog, infatti, è finita sul taccuino di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, al via il prossimo 14 settembre ovviamente su Canale 5. La Lamborghini, infatti, potrebbe prendere parte al Gf Vip e non da concorrente, bensì in veste di opinionista. A contenderle il ruolo, aggiunge sempre TvBlog, ci sarebbe Antonella Elia, che gode dell'onda lunga di Temptation Island. La Lamborghini, in passato, partecipò in veste di coach a The Voice, il programma di Rai 2. Nei prossimi giorni, comunque, verrà presa la decisione finale: chi affiancherà Pupo come opinionista al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere.

"Il maschio ha compiaciuto la sua padrona". Prego? Elettra Lamborghini, foto pazzesca subito dopo... averlo fatto

Elettra Lamborghini si sposa davvero così? Pazzesco: cosa le spunta sul seno | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.