Io e Te, la sconcertante confessione di Santino Fiorillo: "Tutto naufragato", che amarezza

L’esperto del gossip che fu. Lo presenta così al pubblico Pierluigi Diaco a Io e Te, il programma in onda ogni pomeriggio su Rai 1. Ed è vero: Santino Fiorillo, che ha sempre lavorato dietro le quinte e da due stagioni è in video, è ormai un personaggio amatissimo. “In amore sono un disastro. Tutte le mie storie sono naufragate. Sono più sereno e tranquillo da non fidanzato. Nei sentimenti sono molto melodrammatico”, racconta a Telesette. Fiorillo da anni lavora con Maurizio Costanzo. “Mi dice sempre che lo faccio ridere e che porto il buonumore”, continua a Telesette. “Mi dice sempre che lo faccio ridere e che porto il buonumore. Uno degli uomini più importanti della mia vita. Mi ha accolto nello staff del Maurizio Costanzo Show, esperienza meravigliosa”. Parola di Santino, che con Diaco sta inanellando una serie di successi.

