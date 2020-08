Io e Te, la scritta in sovrimpressione fa calare il gelo in Rai: che imbarazzo per Pierluigi Diaco

11 agosto 2020 a

Che imbarazzo per Pierluigi Diaco. Siamo ovviamente nel suo regno, Io e Te, il programma in onda nel pomeriggio su Rai 1. Ed era in onda nel giorno dell'addio a Franca Valeri, la grande attrice, un pezzo di storia italiana. Peccato che il tema venga totalmente ignorato nel corso di Io e Te. E perché mai? Presto detto, la "colpa" non è di Diaco ma della Rai, che per la settimana di Ferragosto va in onda registrato (di solito, il format viene trasmesso in diretta). Dunque, ad un certo punto della mesta messa in onda, ecco che è apparsa in sovrimpressione una scritta per celebrare la grandissima Franca Valeri. A quel punto, Diaco e Io e Te sono stati inevitabilmente "smascherati". Palpabile imbarazzo a Viale Mazzini.

