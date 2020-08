Reazione a catena, così i Ritentacoli vincono il bottino da 9 mila euro e Liorni rimane a bocca aperta: "Spettacolari"

13 agosto 2020 a

“Spettacolari”. Con una sola parola il conduttore di Reazione a catena, Marco Liorni, descrive la vittoria dei Ritentacoli. Il giovane trio, nella puntata d, mercoledì 12 agosto, per non dimezzare i circa 8.000€ in palio, hanno scelto di non acquistare il terzo elemento, dando quindi la risposta con un solo indizio a disposizione, più le due lettere iniziali e l’ultima vocale della parola misteriosa. Morale della favola? Si sono portati a casa quasi 9.000€! Il tutto con la parola vincente "collegamento". Ma Antonello, Giancarlo e Marco sono dei fuoriclasse anche se tre sere fa dopo una vincente giocata hanno sfiorato la vittoria senza raggiungerla.

