Lucia Azzolina, nessuna risposta a In Onda: "Telese, io...", la scuola riapre senza idee

20 agosto 2020 a

a

a

La scuola riaprirà il 14 settembre. Lo garantisce Lucia Azzolina, che però a In Onda non è mai entrata nel merito della questione, ma ci ha solo girato intorno. Eppure Luca Telese e David Parenzo l’hanno messa sotto torchio sulla bozza del protocollo sanitario su cui gli esperti del governo starebbero lavorando in vista della riapertura. Qual è la soluzione ideale della ministra? Non è possibile saperlo, dato che la Azzolina risponde sempre con un generico “il governo deve pensare a tutti, una soluzione per i dipendenti statali non può essere la stessa per i lavoratori autonomi”.

Allora Telese ha provato ad entrare più nello specifico: “Diamo il bonus monopattino, benissimo, ma lei non può dire a Gualtieri di pensare ad un bonus babysitter?”. “Telese - è stata la replica della Azzolina - io ho il dovere di parlare con i miei colleghi ministri, dovremo decidere insieme quali misure adottare per le famiglie, è compito nostro dare delle risposte”. Quali? Mistero. Poi è intervenuto Parenzo, che ha mostrato i 10 punti previsti dal protocollo per la riapertura della scuola, o meglio dalla bozza, visto che non c’è nulla di confermato: “Ormai è questione di ore - ha assicurato la ministra - nelle prossime ore dirò se sarà questo il protocollo o se ci saranno ulteriori riflessioni”.

Video su questo argomento "Nel cervello al posto dei neuroni ha le...". Prego? Salvini umilia la Azzolina in pubblico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.