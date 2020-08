Danilo Toninelli a In Onda spara a zero contro Salvini: "Re delle poltrone e delle stupidaggini", poi tira in ballo i morti del virus

27 agosto 2020 a

Altro attacco a Matteo Salvini. Danilo Toninelli non si smentisce mai, neppure a In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo. "Vada sul sito del Ministero - esordisce ospite in studio sull'argomento scuola per cui il leader della Lega ha preso di mira il ministro grillino Lucia Azzolina -, si informi il re delle poltrone e delle fake news che va in giro solo a dire stupidaggini".

"Per una tazza di caffè". Toninelli, sconcerto e insulti nel M5s: gira questo video

E ancora: "Faccia un piccolo sforzo sempre che ce la faccia, anche con le competenze che ha visto che è sempre sui social". Poi l'attacco più becero, dove l'ex ministro delle Infrastrutture tira in ballo i morti di coronavirus della Lombardia: "I nuovi banchi di scuola arrivano anche a Codogno, ad Alzano lombardo e quei comuni che hanno visto centinaia di morti gestiti dalla sanità in mano politicamente alla Lega".

