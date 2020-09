Live, doccia gelata per Barbara D'Urso? Mediaset, grandi manovre e voci sulla domenica

01 settembre 2020 a

Barbara D’Urso ha terminato le vacanze estive e si è rituffata nel lavoro: la nuova stagione televisiva inizierà per lei il 7 settembre, quando andrà in onda con il talk quotidiano Pomeriggio 5. Ma non è tutto perché la conduttrice partenopea dovrebbe avere altre due trasmissioni: una è il Live della domenica, l’altra il Grande Fratello Nip (sul quale però al momento non vi è alcuna certezza che sarà in palinsesto). Secondo Dagospia, però, la d’Urso potrebbe clamorosamente perdere lo spazio che si è conquistata negli anni la domenica pomeriggio: “In Mediaset stanno iniziando grandi manovre, il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere appaltata a qualcun altro”. Quindi secondo Dago questa potrebbe essere l’ultima stagione del Live della d’Urso: già negli scorsi mesi erano circolate indiscrezioni del genere, compresa quella secondo cui Alfonso Signorini avrebbe soffiato il posto a Barbara già da quest’anno. Ciò non è accaduto e la conduttrice partenopea ha più volte smentito simili scenari: è ancora una punta di diamante della squadra di Mediaset, ma stando a sentire Dago le cose potrebbero cambiare radicalmente nel futuro prossimo.

