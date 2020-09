La vita in diretta, momenti drammatici: Andrea Delogu si sente male in diretta, il gesto di Marcello Masi

03 settembre 2020 a

Momenti di tensione, paura e tenerezza a La vita in diretta estate, il programma in onda su Rai 1 e arrivato alle sue battute finali. Già, perché Andrea Delogu si è sentita poco bene durante la diretta. E che sarebbe stata una giornataccia lo aveva già annunciato su Twitter: "Oggi sono uno straccio", aveva scritto. Insomma, non era in grande forma. E sul finire della puntata si è visto. Nel corso di uno degli ultimi collegamenti, si è sfilata le scarpe coi tacchi e si è seduta per terra, forse temendo di collassare, forse perché le gambe non la reggevano più. E a quel punto, il collega Marcello Masi, per non far notare la difficoltà della sua collega, si è seduto al fianco della Delogu, a gambe incrociate. Un gesto non scontato, apprezzato dai fan e soprattutto dalla Delogu, che ha postato su Instagram una story che ritraeva quel peculiare momento di televisione condito dal commento: "Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po', allora è il tuo collega del cuore". Cala il sipario.

