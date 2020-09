Storie Italiane, il dramma di Catherine Spaak: emorragia cerebrale e crisi epilettiche, "non arriverà a domani mattina"

07 settembre 2020 a

a

a

Tra i primi ospiti di Elonora Daniele nella nuova stagione di Storie Italiane in onda su Rai 1, andata in onda lunedì 7 settembre dalle 10 a mezzogiorno, tra gli ospiti anche Catherine Spaak, che ha presentato il suo ultimo filma, La vacanza. E nel corso dell'intervista, ha rivelato anche una bruttissima disavventura che la ha colpita qualche mese fa e che ancora non era trapelata. "Sono stata colpita da un'emorragia cerebrale, ma non ricordo niente. Me lo hanno raccontato", ha svelato la Spaak. E ancora: "Mi sono svegliata in un letto d’ospedale e i medici mi hanno detto di avvertire i miei familiari perché probabilmente non sarei arrivata all’alba del giorno dopo...". Insomma, la situazione era drammatica. A un passo dalla morte. Ma fortunatamente si è salvata, seppur non senza conseguenze. Catherine Spaak ha infatti aggiunto di avere delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice causata dall'emorragia, che risale a sei mesi fa: "Tante persone non parlano dei loro problemi di salute perchè se ne vergognano, ma io voglio farlo, sono qui per lanciare un messaggio: se si è malati non ci si deve vergognare", ha concluso la Spaak.

Eleonora Daniele torna con Storie italiane: "Focus su donne, lavoro e diritti negati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.