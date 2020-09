"Fernanda Lessa non può decidere gli inviti a casa di altri": Antonio Zequila senza freni

Francesco Fredella 07 settembre 2020 a

Testi, Cucuzza, Zequila, Fernanda Lessa, Cucuzza alla reunion degli ex Gf vip. “Fa notizia chi c’era”, dice Zequila. “Di chi non c’era mi importa poco” continua l’ex gieffino vip. Fernanda Lessa, però, ha fatto un po’ di polemica dopo quella festa per la presenza, forse proprio di Zequila. Che, raggiunto al telefono, si smarca dall’ex inquilina della casa e dice: “La festa è stata organizzata a casa di Testi, mio amico. Quindi c’ero e ne sono fiero”. Con queste parole, secche e al vetriolo, Zequila chiude il caso e rimanda a Pomeriggio5. “Oggi vedrete tutte le immagini della festa lì da Barbara”, racconta Zequila. Che con classe e aplomb, come sempre, mette in riga Fernanda Lessa. Una volta per tutte.

