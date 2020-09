Uomini e donne, "perché mi sono rifatta il viso": Gemma Galgani, straziante rivelazione dopo gli insulti della Cipollari

08 settembre 2020 a

Alla prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha tenuto banco Gemma Galgani: in studio con un viso "nuovo", privo di rughe. Insomma, si è sottoposta a lifting, attirando critiche e insulti da parte di Tina Cipollari. E così il giorno successivo la Galgani ha detto la sua in un'intervista a Nuovo Tv, spiegando perché abbia scelto di fare ricorso alla chirurgia estetica: "C’è stato un periodo in cui non mi piacevo più di tanto e questo mi creava disagio nel rapporti con gli altri, visto che avevo avuto frequentazioni anche con uomini più giovani, come Sirius...". Insomma, ritocchini per non sentirsti a disagio con gli uomini, Sirius in particolare, molto più giovane di lei. Poi, anche una replica alle durissime parole della Cipollari: "Sono sottoposta da anni agli attacchi di Tina, che prova ad abbattermi, offendendomi con le sue parole", ha tagliato corto.

