Grande Fratello Vip, "era quasi fatta": confessione di Alfonso Signorini, Maria Elena Boschi "salva" per un pelo

Francesco Fredella 09 settembre 2020 a

Il cast è al completo, ma non mancano colpi di scena. Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip presto su Canale 5, rivela che al reality avrebbero dovuto partecipare anche Andrea Iannone e Giulio Berruti (uno ex di Belen Rodriguez, l’altro fidanzato con l’ex ministro Maria Elena Boschi. “Il primo aveva praticamente già firmato mentre il secondo era entusiasta all’idea di partecipare”, racconta Signorini. Un forfait che ha ragioni ben diverse: Iannone è in attesa del 15 ottobre, data della sentenza disciplinare (ricordiamo che nei mesi scorsi è stato squalificato dalle corse per doping). Quindi ha deciso di non partecipare al Gf Vip. Berruti, invece, è alle prese con un nuovo impegno professionale. Ed ha deciso di non accettare la proposta di Signorini. Che si lascia andare e svela: “Adua del Vesco (nel cast della trasmissione, ndr) non voleva incontrare Massimiliano Morra, suo ex”. I due, lo ricordiamo, hanno avuto una storia insieme prima che Adua iniziasse una storia con Garko.

