Temptation Island, "non è cambiato nulla": Antonella Elia brutalizza ancora Pietro

Francesco Fredella 11 settembre 2020 a

a

a

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono mollati. Dimenticate quel bacio infinito, da cinema, durante il Gf Vip. Metteteci una pietra sopra. Temptation Island per la loro storia è stato devastante. “Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ma io ho ancora bisogno di tempo per scavare dentro di me e riflettere. Devo imparare a non farmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda”, racconta la Elia (che si appresta a a partecipare come opinionista al Grande Fratello Vip). Pietro Delle Piane, conosciuto alle cronache del gossip durante la partecipazione di Antonella al reality di Signorini, avrebbe esagerato a Temptation Island. Parole forti, comportamenti esagerati e lacrime di coccodrillo: le scuse, infatti, sarebbero servite poco alla Elia. Che ha deciso di troncare definitivamente. Cala il sipario sulla loro storia. E anche il popolo della Rete apprezza la decisione della Elia, visibilmente provata dalla fine della storia d’amore con Pietro dopo quelle accuse choc a Temptation island. Non si sa, però, se Delle Piane viva ancora con Antonella. Che preferisce superare la crisi di queste settimane guardando con positività al futuro. Ovviamente strizza l’occhio al Gf vip di Signorini, ai nastri di partenza. Prima puntata lunedì sera.

"Ci siamo rivisti", Antonella Elia ci ripensa: pizzicata assieme a Pietro Delle Piane

Temptation Island Vip, Pietro ci riprova con Antonella Elia? Scatta il massacro, brutta fine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.