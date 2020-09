La vita in diretta, "ci voleva il coronavirus". Prego? La scivolosissima frase di Guillermo Mariotto

Francesco Fredella 11 settembre 2020 a

Assicura scintille. Guillermo Mariotto, che torna a Ballando con le stelle, promette di essere senza freni. “Darò di matto… Anche il volume delle litigate avrà un altro tono…”, dice in un’intervista al settimanale Vero. “Assicuro che se ne vedranno delle belle…”, continua. L’edizione che sta per iniziare di Ballando con le stelle , rigorosamente in onda il sabato in prima serata su Rai 1, è attesissima. “Io e lei ci capiamo al volo”, racconta Mariotto riferendosi a Milly Carlucci. Che, però, nei giorni scorsi ha assicurato: “Se ci saranno contagi la produzione si ferma”.

Il rapporto tra Mariotto e Milly è fraterno. “C’è sintonia, ci capiamo al volo, basta uno sguardo”, continua. “Do il massimo per essere all’altezza della sua professionalità…”. Preparatevi. Mettetevi comodi. Accadrà di tutto: il cast è pronto e gli aspiranti ballerini si stanno già allenando. Ma già corre il gossip: sarà vero il presunto flirt tra la Isoardi e Todaro? Mariotto non ne parla. Chissà.

E ancora, a La Vita in diretta - il programma di Alberto Matano su Rai 1 dove è stato ospite nella puntata del 10 settembre - Mariotto si è lasciato andare a un commento un poco scivoloso: "Per portare due donne che ballano in televisione ci voleva il coronavirus...". Il riferimento è alla coppia "uomini-free" composta da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, quest'ultima al posto di Samuel Peron risultato positivo al Covid, appunto. Mariotto ha poi aggiunto che in passato su una coppia formato da due uomini nessuno poneva veti, mentre sulla coppia composta da due donni, dei veti, ci sarebbero stati.

