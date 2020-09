Andrea Delogu, un caso in Rai? Dagospia: "Chiamate a destra e manca, il potente che la vuole far fuori"

11 settembre 2020 a

Pochissime righe, ma esplosive, che "piovono" su Dagospia, nella consueta rubrica A lume di Candela, firmata da Giuseppe Candela. Si parla di Andrea Delogu, che ha da poco terminato la conduzione di La vita in diretta estate, su Rai 1 insieme a Marcello Masi. Edizione non fortunatissima del programma che ora ha lasciato campo libero ad Alberto Matano con La vita in diretta nella sua versione classica, che sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolto. E dunque, eccoci all'indiscrezione rilanciata da Dagospia, laddove si legge quanto segue: "Avvisate la bella Andrea Delogu che un potente e ambizioso professionista del piccolo schermo l'ha messa nel mirino. Chiamate a destra e manca per chiedere addirittura la sua testa. Deve andare fuori, ha urlato con chi di dovere. Che esagerazione!", conclude Dago in difesa della Delogu. Mistero sul nome, però: chi la vuole colpire? Dobbiamo cercare in Rai oppure altrove?

