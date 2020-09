Uomini e donne, "sento profumo di nonna". Tina Cipollari la sfregia, Gemma Galgani impazzisce: urla selvagge

Francesco Fredella 11 settembre 2020 a

Per un attimo Gemma Galgani sogna. “Per tre settimane gli specchi di casa erano coperti. Quando mi sono rivista sono scoppiata a piangere, grazie professore”, dice la dama ringraziando il medico che l’ha operata. Siamo a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Poi scoppia la bomba: “Sarà una sua cliente fissa”, dice Tina Cipollari. Che attacca, come sempre, la Galgani. Per la Dama 70enne si tratta di una nuova vita: dopo Sirius conosce un altro uomo. Esce con lui in esterna. Partono le immagini: Gemma e l’uomo dai capelli lunghi, un po’ trasandato, chiacchierano. Lui si chiama Paolo ed ha circa 50 anni. Molti meno di Sirius. Una vera spallata nei confronti del marinaio. Paolo entra in studio. E Gemma parte all’attacco. “Complimenti quando hai detto, sento profumo di nonna. Oh scusa: volevo dire di donna. E’ una nonna, anzi una donna fresca come una rosa”, dice Tina rincarando la dose. Sirius è nervosissimo. “Lei non vuole più frequentarmi, io per portarle rispetto ho rifiutato il numero di altre quattro persone. Adesso mi rimetto in gioco”, racconta in diretta Nicola (ex toyboy di Gemma). Si volta pagina. Ma tra Gemma e Tina volano gli stracci. “Quest’anno stai rompendo ancora di più rispetto a prima”, urla Gemma. E la Cipollari rincara la dose: “Ma ti stai rendendo conto di quello che fai?”. Una puntata scoppiettante. Tina non molla il colpo e lo sgambetto a Gemma è servito su un piatto d’argento.

