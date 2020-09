Grande Fratello Vip, primo positivo da coronavirus: l'indiscrezione che preoccupa Alfonso Signorini

12 settembre 2020 a

Il coronavirus mette i bastoni tra le ruote anche al Grande Fratello Vip. Dopo il rinvio di Ballando con le Stelle, è Mediaset che deve fare i conti con la pandemia in corso. Secondo quanto riportato da un'indiscrezione di Blogo un collaboratore di Alfonso Signorini è risultato positivo. Al momento però l’azienda e la produzione non hanno fornito conferme o smentite sulla messa in onda della quinta edizione della versione Vip che vedrà il suo esordio lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5.

Nel peggiore dei casi, prosegue il sito di gossip, il Gf partirà venerdì 18 settembre, giorno in cui dovrebbe andare in onda la seconda puntata del reality in prima serata. In ogni caso nulla è certo, si attendono ancora i risultati del tampone per verificare poi eventuali contagi o meno.

