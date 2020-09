Otto e Mezzo, Marco Travaglio: "Se il Pd perde in Toscana, Renzi e Bonaccini consegnano l'Italia a Salvini"

14 settembre 2020 a

a

a

Anche Marco Travaglio ritiene che il governo presieduto da Giuseppe Conte potrebbe subire dei contraccolpi in caso di debacle alle elezioni regionali. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, il direttore del Fatto Quotidiano è convinto che non si può trasformare questa tornata elettorale in un evento nazionale perché non c’è una sola regione in cui è schierata la stessa coalizione che governa a Roma. Ciò non toglie che potrebbe comunque arrivare uno scossone al governo: “Se il Pd perde la Toscana - ha svelato Travaglio - l’operazione Renzi-Bonaccini potrebbe scalzare Zingaretti alla guida della segreteria e ribaltare completamente la linea politica”. Per il direttore del Fatto il governo rischia quindi di subire contraccolpi a causa del marasma che coinvolgerebbe il Pd nel caso in cui dovesse perdere la rossa Toscana: “Renzi-Bonaccini butterebbero a mare l’alleanza con i 5 Stelle in vista di non si sa quale alternativa, se non quella di consegnare l’Italia a Salvini”. Una prospettiva che ovviamente a Travaglio non piace per nulla, ma che invece farebbe finalmente esultare il centrodestra, pronto a dare un governo solido all’Italia.

Ceccardi-Salvini a un passo dall'impresa. Zingaretti disperato, si gioca tutto: chi manda in Toscana (a spese nostre)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.