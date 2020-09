Uomini e Donne, terremoto su Maria De Filippi: "Fidanzato", il corteggiatore fa crollare il programma?

15 settembre 2020 a

a

a

Maria De Filippi è appena tornata in onda su Canale 5 con la nuova edizione di Uomini e Donne, ma già divampano le polemiche. A far discutere è soprattutto un corteggiatore del trono classico: si tratta di Davide Benincasa, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe mentito sul fatto di essere single e sarebbe lì solo per una questione di visibilità. “Questo posta foto e video insieme alla fidanzata - ha rivelato Deianira Marzano - adesso mi ha scritto anche un’altra ragazza che si è sentita presa in giro. Ma tu sei andato a Uomini e Donne per prendere in giro tutti quanti?”. Insomma, piovono segnalazioni su questo ragazzo, che sarebbe in realtà fidanzato con una parrucchiera di Nova Milanese: è dalla De Filippi solo per apparire? Di sicuro il programma farà chiarezza nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, choc in studio: scontro brutale tra Gemma Galgani e Sirius. E lei... boom

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.