Grande Fratello Vip, un giorno da incubo per Tommaso Zorzi: febbre, isolamento, cacciata

Francesco Fredella 16 settembre 2020 a

Prima la febbre. Poi l’isolamento in una stanza. Un pomeriggio lunghissimo. Interminabile. Per Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, è un giorno da dimenticare. I fan sono in ansia. Poi il concorrente esce dalla casa per accertamenti. Subito scattano i protocolli anti-Covid: tutti gli inquilini del Gf vip, lo ricordiamo, sono stati sottoposti a quarantena e tampone. “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa del 'Grande Fratello Vip' per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in Casa”, cinguetta la Produzione. “Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie, risultando idoneo per la partecipazione", si legge nella nota diffusa dal Grande Fratello sui social.

