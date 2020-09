Temptation Island, "le controllo la mente e la distruggo": Davide, orrore puro contro la sua donna"

17 settembre 2020 a

a

a

Davide Varriale è uno dei concorrenti di Temptation Island, ma soprattutto uno dei più disgustosi esempi di maschilismo e di ignoranza. Le sue frasi a dir poco scioccanti sono forse state trasmesse con troppa leggerezza dal reality di Canale 5, ma in rete hanno avuto una fortissima eco: unanime è arrivata la condanna al ragazzo, che tratta la fidanzata Serena in maniera vergognosa. “Fortunatamente ho il controllo della sua mente, gli tiro quello che voglio dalla bocca. L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra e niente amiche”, ha raccontato una delle tentatrici che, visibilmente sconcertata, ha provato a farlo ragionale. “Se facesse lei lo stesso con me? Non lo permetterei”, ha continuato Varriale per poi aggiungere: “Se lei vuole uscire con le amiche, io magari la faccio pure uscire però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata”.

"Ma sei una monella!". Serena, bikini, Lato B e corna in diretta: Temptation, la situazione precipita | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.