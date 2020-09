Grande Fratello Vip, Rachele Mussolini su Fausto Leali: "È stato impreciso, mio nonno è tabù"

17 settembre 2020 a

a

a

Fausto Leali ha fatto scalpore per aver parlato di Benito Mussolini con altri concorrenti del Grande Fratello Vip. “È stato impreciso sulle cose fatte da mio nonno - ha dichiarato Rachele Mussolini, sorella di Alessandra nonché consigliere comunale a Roma - ma anche se fosse stato puntuale e avesse argomentato bene, sarebbe stato criticato ugualmente perché su mio nonno e in generale sul mio cognome c’è un tabù”. Leali aveva affermato che il Duce “ha fatto delle cose per l’umanità”, attirandosi una quantità enorme di critiche, anche quella di Rachele Mussolini, che però è diversa dalle altre: “Lui è stato approssimativo, ma mio nonno non è stato solo il mostro che è stato dipinto, ci sono stante anche cose buone fatte, a partire dalle molte infrastrutture realizzate in quel periodo. Io sono sempre stata molto critica nei confronti degli errori del regime, ho sempre condannato la promulgazione delle leggi razziali, ma oggi sembra che tutti i mali vengano dal fascismo”.

"Hitler e Mussolini? Lo dicono in molti". Impensabile Iva Zanicchi: in difesa di Fausto Leali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.