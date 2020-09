Uomini e Donne, "perché ora dovrà tacere": Gemma Galgani, brutale minaccia a Tina Cipollari

18 settembre 2020 a

Un inizio di stagione brutale, scoppiettante, durissimo per Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. A tenere banco è la rivalità sempre più accesa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, esplosa nelle ultime puntate a più riprese. Nel dettaglio, Tina ha attaccato con toni durissimi Gemma per il fatto di essersi sottoposta a un lifting al volto. E ora piove una nuova replica, direttamente da Uomini e Donne Magazine: "Ormai blatera a briglie sciolte e privilegia le urla. Non ha mostrato nessun tipo di comprensione e complicità". E ancora: "Mi ha accusato per anni di essere un ritocco vivente e ora non perlerà più a vanverà. Vedrà che c'è speranza per tutti e forse anche lei avrà bisogno di un aiutino", ha tagliato corto. Comunque sia, la Galgani si è detta "soddisfatta del risultato" del lifting, "come se avessi ricevuto un'iniezione di ritrovata autostima e sicurezza". In attesa della prossima rissa.

