Uomini e Donne, urla selvagge e caos tra il pubblico: rissa Gemma Galgani-Tina Cipollari, De Filippi sconvolta

Francesco Fredella 15 settembre 2020

Una contro l’altra. Ancora una volta. Come sempre. Gemma Galgani contro Tina Cipollari. E viceversa. Ovviamente a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ora la Cipollari la accusa di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica dopo aver per anni buttato fango, in tv, contro chi è a favore dei ritocchini. Tina si alza. Urla. Cerca l’appoggio del pubblico. Gemma risponde a tono. Maria cerca di calmarle. Tutto avviene in una puntata choc che farà sicuramente il botto. Ma quando finisce la burrasca va in onda l’esterna tra Gemma e Paolo, il corteggiatore sessantenne che ha preso il posto di Sirius nel cuore della Galgani. E sembra che presto ci sarà il tanto atteso bacio con il nuovo corteggiatore. Sirius come la prenderà? Sembra abbastanza risentito dalla situazione, ma guarda al futuro strizzando l’occhio alla nuova esperienza in televisione. Forse si esercita come tronista. Le ultime indiscrezioni sul suo conto, però, negano qualsiasi tipo di coinvolgimento di Sirius all’interno del programma di Maria come papabile tronista. E allora il piano B potrebbe essere uno: continuare a giocare, mettendosi di traverso a Gemma e Paolo. +

