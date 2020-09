Grande Fratello Vip, Francesca Pepe su Vittorio Sgarbi: "Quanto è durato", dettagli inediti sul flirt

19 settembre 2020 a

a

a

L’ingresso di Francesca Pepe al Grande Fratello Vip non è di certo passato inosservato. La bellezza della modella 28enne è mozzafiato, d’altronde non è un caso che si sia classificata al secondo posto al concorso di Miss Europa nel 2016. Un anno dopo ha fatto scalpore sulle riviste di gossip per la relazione con Vittorio Sgarbi: tra i due c’è stato un flirt, nonostante i 40 anni di differenza. Addirittura il critico d’arte era arrivato a paventare l’ipotesi di una convivenza futura, ma al GF Vip la Pepe ha subito messo le cose in chiaro: “È stata una storia importante. Quanto è durata? Sette ore”. Insomma, Sgarbi è un capitolo chiuso per l’avvenente modella, che è più che mai single in questo momento.

“Hai problemi di prostata?”. La Gregoraci entra al GF Vip, tirato in mezzo Briatore: gelo in diretta tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.