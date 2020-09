Ballando con le Stelle, "già dal primo giorno": bomba su Elisa Isoardi, parla Todaro (e si capisce tutto)

19 settembre 2020 a

Inizia questa sera, su Rai 1, la nuova stagione di Ballando con le Stelle, l'intramontabile programma condotto il sabato in prima serata da Milly Carlucci. E già da giorni se ne parla, soprattutto per il presunto flirt tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Più che presunto, in verità: sono stati anche paparazzati mentre si scambiavano un appassionato bacio in bocca. E così, Todaro, intervistato da DiPiù, si sbilancia un poco sul rapporto con la conduttrice ed ex di Matteo Salvini: "A volte scherziamo e ci diciamo chissà, magari finiamo questa edizione innamorati, chi può dirlo?", commenta sornione. E ancora, parlando sempre della Isoardi, Todaro ha aggiunto: "Mi sono trovato subito benissimo con lei tanto che fin dal primo giorno degli allenamenti hanno detto che ci fosse già del tenero tra noi. Mi sembra prematuro anche se la trovo una bellissima ragazza, simpatica e piena di vita", ha concluso. Se son rose...

