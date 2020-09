Grande Fratello Vip da censura, insulti brutali tra Franceska e Zorzi: "Fare la modella?", "Mi rode il cu***"

Francesco Fredella 20 settembre 2020 a

Un po’ di “Pepe” al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E’ proprio così, visto che Franceska (lei dice che si scrive in questo modo) fa Pepe di cognome. La new entra consuma uno scontro epocale con Tommaso Zorzi. Una vera cannonata. Lui dice che Franceska non deve pensare solo a fare la modella, ma le servirebbe un piano B. Lei sbotta. “Ho una laurea in Economia”, dice all’influencer. "Te la dico così ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia e gestione aziendale, oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella studio anche?", continua. Abbastanza infastidito, scomoda l’autoironia. Prime fiamme. Vere scintille. “Amore, io ti sto facendo delle domande in maniera carina. Stai tranquilla. Anche io sono laureato in economia. Sono domande che ci facciamo per conoscerci. Ti ho chiesto cosa fai, non ti ho chiesto quanti soldi hai in banca, di chi sei figlia e dove vuoi comprare casa. Però mo vado a lavare i piatti perché mi rode il c***", conclude Zorzi.

