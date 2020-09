Grande Fratello Vip, inquietante sms di Paolo Brosio dall'ospedale: "Momento non facile, mi serve l'aiuto di Dio"

19 settembre 2020 a

Timori per Paolo Brosio, il cui ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, previsto per la serata di ieri, venerdì 18 settembre, è saltato. Un forfait confermato in diretta da Alfonso Signorini su Canale 5, il quale ha rivelato che Brosio si trovava in ospedale, senza però spiegare cosa gli fosse accaduto. Voci, non confermate, parlavano di coronavirus. Qualche aggiornamento è arrivato oggi, sabato 19 settembre, direttamente da Paolo Brosio, contattato telefonicamente da Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, i due sono legati da una solida amicizia. Brosio, però, non ha risposto alla chiamata, limitandosi a scrivere poco dopo un sms ad Alessi. Oltre a ringrazialo per l'interessamento, ha scritto: "Momento non facile. Ce la farò con l'aiuto di Dio e dei medici". Punto e stop. Parole che lasciano intendere che la situazione sarebbe seria. Un grosso augurio, dunque, a Paolo Brosio.

