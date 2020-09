Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, cannonata contro Briatore: "Aveva tutto ma non aveva niente", rivelazioni (molto) intime

19 settembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci ha dovuto ritardare l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5: inizialmente previsto per lunedì, è avvenuto soltanto venerdì perché la conduttrice calabrese era in attesa del terzo tampone. Neanche il tempo di presentarsi davanti alla porta rossa che la Gregoraci ha parlato dell’ex marito Flavio Briatore su espressa richiesta del GF Vip: “Il matrimonio con lui è stato molto chiacchierato. È finita dopo tredici anni, sono cresciuta al suo fianco ma anche lui è cresciuto con me. Aveva tutto ma non aveva niente. Non aveva i valori della famiglia. Molti pensano che io sia un personaggio irraggiungibile, in realtà sono molto easy e alla mano”. Poi Alfonso Signorini l’ha accolta caldamente e le ha chiesto un primo commento su quanto sta per affrontare: “È un’esperienza nuova, non so cosa mi aspetta, sono gasatissima e non vedo l’ora di divertirmi con i compagni che ho spiato in questi quattro giorni”. Infine non è mancata una battuta di cattivo gusto di Pupo: “Chi le può piacere nella casa? Se la conosco, direi Fausto Leali che ha dei problemi alla prostata”. Un chiaro riferimento a quanto accaduto a Briatore con il Covid.

"Un bicchiere di troppo?". Gregoraci, clamoroso al GF Vip: è suo il primo bacio, l'incidente hot in piena notte | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.