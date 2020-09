Storie italiane, Enrica Bonaccorti-choc: "L'orco? Una persona vicina alla mia famiglia", l'orrore che ha subito (e non aveva mai rivelato)

Francesco Fredella 21 settembre 2020 a

Un racconto che lascia senza fiato. Enrica Bonaccorti, una delle donne più amate della televisione, ospite a Storie italiane - il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1- svela per la prima volta di aver subito violenze. La storica conduttrice dice di essere stata vittima di molestie da un familiare quando era una ragazzina. “A me è successo qualcosa di molto simile a quello che racconti, ne avevo 8 di anni, non si riesce a dirlo neanche alla persona più giusta che sarebbe la madre. Anche in quei momenti rimani bloccata, non riesci a fare nulla, sei congelata. E resti congelata anche nella mente”, racconta nel salotto televisivo di Rai Uno.

Non ne aveva mai parlato prima. Lo ha fatto oggi dopo aver ascoltato la storia di Giada Vitale, vittima delle violenze da parte di un sacerdote. “Dagli 8 ai 19 ne avrei da raccontare e poi dai 19 in poi, ma credo che si sia sentito a tantissime bambine, ti senti bloccata, colpevole e non riesci a reagire”, continua la Bonaccorti. “Ho avuto molestie e anche… basta… sono stata molestata da persone vicine alla famiglia per cui non si può dire nulla, per carità… non puoi mai tirar fuori. Parlo degli anni Cinquanta. Io mi sarei fidata di mia madre ma non avrei mai pensato di poterle dare un dolore del genere. Non l’ho mai detto a mia madre neanche a 70 anni, e sono pentita anche di averlo detto adesso, chissà cosa ci ricameranno su…”, conclude la Bonaccorti.

