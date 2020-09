Grande Fratello Vip, Paolo Brosio in ospedale? "Spero non mi risponda solo per questo", il terribile dubbio di Roberto Alessi

Roberto Alessi 20 settembre 2020 a

a

a

Paolo Brosio, non è entrato al Grande Fratello Vip (il reality condotto su Canale 5, ndr). Problemi di salute ha fatto sapere Alfonso Signorini. Lo chiamo. Non risponde. Mi scrive poco dopo: «Robi grazie. Tvb ... devo passare questi giorni un po' particolari in ospedale a Roma... momento non facile... ce la farò con aiuto di Dio e dei medici... Un abbraccio Paolo". Speriamo bene, spero che non mi risponda solo per obblighi contrattuali di esclusiva (sono un amico, ma pur sempre un giornalista, e di un giornale concorrente a quello di Signorini). Spero solo di rivederlo al più presto nel GfVip, segno che tutto è stato risolto. Un abbraccio.

"È in ospedale". Cala il gelo al Gf Vip: annuncio-choc di Alfonso Signorini su Paolo Brosio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.