Carolyn Smith a Storie italiane: "Devo ancora curarmi dal tumore, ma a Ballando ci sarò". Eleonora Daniele commossa

Una vera guerriera. Da 5 anni lotta contro l’intruso: lo chiama così quel maledetto cancro. Ma sta vincendo lei. Carolyn Smith è una vera forza della natura. "Pensavo di aver finito le cure ma devo continuare, non è facile", racconta a Eleonora Daniele. Che le confessa: "Sei da sempre un esempio per me". Poi Carolyn continua: "Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali".

Da domani sera Carolyn torna negli studi di Milly Carlucci con un grande applauso del pubblico che la ama da sempre. Lei, in studio dalla Daniele, avvisa: "Abbiamo un cast molto interessante e per la prima volta due donne balleranno insieme: Rosalinda Celentano con la maestra Tina Hoffman, in sostituzione di Samuel Peron" (risultato positivo al Covid).

