Grande Fratello Vip, "sapevi che stavo morendo eppure lo hai fatto": Adua, raccapricciante rivelazione sul suo ex

“Ha avuto due anni di tempo per chiedermi scusa e non l’ha fatto. È un narcisista, ha fatto un gesto che mai nessuno avrebbe dovuto farmi”. Massimiliano Morra dinanzi a queste parole di Adua Del Vesco nega tutto al Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. La risposta dell’attrice non si è fatta attendere: “Sono una Signora e ringrazia che non racconto i dettagli. Non stuzzicare il cane che dorme”.

Anche alla domanda di Alfonso Signorini su cosa sia successo e su cosa agiti così furiosamente la ex coppia i due non si lasciano scappare niente. Durante la puntata viene mostrata ad Adua un’intervista della fidanzata di Morra in cui l’attrice viene appellata come una “povera Santa infelice”. Sebbene la critica lasci solo al momento del tutto indifferente l’attrice, subito dopo quest’ultima ammette che da parte dell’attore c’è stata vera e propria violenza psicologica: “io ci tenevo tanto a lui e lui ha fatto cose che non andrebbero fatte”.

L’attrice è visibilmente commossa e con le lacrime agli occhi. Alfonso Signorini invita Morra a tenderle la mano. I due si abbracciano, Adua scoppia in lacrime, urla singhiozzando: “io stavo morendo e tu non mi hai mandato neanche un messaggio!! Sapevi che stavo morendo“, “scusa scusa! Ho sbagliato hai ragione” risponde Morra. La Del Vesco si riferisce probabilmente al periodo nero che ha trascorso dovuto all’anoressia e che è riuscita finalmente a sconfiggere. Che tra i due sia tornato il sereno?

