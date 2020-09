Grande Fratello Vip, raptus di Alfonso Signorini: "Comando io, chiaro? Taci, gran maleducata". Mai visto: la vip brutalizzata

Francesco Fredella 22 settembre 2020 a

a

a

Perde le staffe anche Alfonso Signorini. E il suo aplomb va a farsi benedire. Il conduttore sbotta dopo la discussione tra Zorzi e la Pepe. Una sfuriata senza precedenti del conduttore del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Gli animi si surriscaldano e la situazione precipita. “Scusate un secondo. Senti Pepe..Oh Pepe! Mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata. E che cavolo! Ma stiamo scherzando? Sei una gran maleducata. Impara a parlare quando ti viene data la parola. E quando io ti dico che qui conduco io e questa, come diceva qualcun altro, è casa mia, impara l’educazione e impara a parlare quando ti rendo la parola. È chiaro? Grazie”, urla Signorini. La Pepe resta zitta. Cerca di giustificarsi così: "Certo, ma se non mi viene data la parola!". Uno scontro di fuoco che sui social sta già facendo il giro della Rete.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.