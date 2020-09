Grande Fratello Vip, Myriam Catania: "Posso baciare lei?". Signorini sconvolto, occasione persa

22 settembre 2020 a

Myriam Catania e Guenda Goria hanno subito stretto un bel legame di amicizia al Grande Fratello Vip. Al punto che quando Alfonso Signorini ha chiesto alla nipote di Simona Izzo chi volesse come partner per la sfida del bacio in apnea, lei ha risposto spiazzando tutti: “Posso baciare Guenda?”. Il conduttore non è stato bravo a cogliere la palla al balzo e ha forzato la mano affinché fosse Enock il suo compagno: una scelta poco affascinante, dato che il fratello di Balotelli è fidanzato e non era molto contento di doversi prestare. Di certo un bacio prolungato sott’acqua tra Myriam e Guenda avrebbe dato spettacolo e mandato anche un segnale importante in questi tempi un po’ cupi: due donne che si baciano sono normali anche in prima serata su Canale 5. Sarà per un’altra volta, di certo c’è che l’intesa tra le due è alta: sta nascendo una bella amicizia?

