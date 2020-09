Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pretelli sul divano, effusioni davanti a tutti. Hanno perso la testa

22 settembre 2020 a

a

a

L’interesse attorno a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è cresciuto a dismisura dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Quella vecchia volpe di Alfonso Signorini ha fatto sì che i due formassero una coppia per la sfida dei baci in apnea in piscina: sfida che è stata un successo, con i due che hanno mostrato una certa complicità “fisica”, con tanto di bacio fuori dall’acqua che ha sbalordito i telespettatori. Che stia nascendo qualcosa? Di certo c’è che Pretelli fin dal primo momento ha dichiarato di avere un debole per la Gregoraci e di volerla conoscere meglio. Lei non sembra affatto disdegnare queste attenzioni, gli sguardi tra i due sembrano denotare un certo interesse. Ma da qui a dire che succederà qualcosa ce ne passa: i due comunque trascorrono diversi momenti da soli durante la giornata, ma si sono fatti notare anche davanti a tutto il gruppo per qualche smanceria sul divano, con Pretelli che l’ha baciata sulla spalla. Sicuramente il GF Vip tifa per loro: in caso di sviluppi positivi, lo share sarebbe pronto a decollare dopo l’ottimo risultato ottenuto nella terza puntata (3 milioni di spettatori di media e vittoria di share su tutti i canali concorrenti).

"C'è anche la lingua". Spunta il video "censurato" della Gregoraci al Gf Vip: bacio a Pierpaolo, si resta senza parole | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.