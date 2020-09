Grande Fratello Vip, "io faccio un passo indietro": Federica Panicucci e i timori sulla setta satanica, un grosso caso in Mediaset

23 settembre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip è scoppiato un grosso caso che sta mettendo in difficoltà Mediaset. Sì, perché dalla chiacchierata a quattr’occhi tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono emersi dettagli su una storia terrificante di una casa di produzione, definita alla stregua di una setta, che tra l’altro ha prodotto diverse fiction popolari proprio su Canale 5. Barbara d’Urso si è subito tuffata a capofitto nel caso, senza però fare nomi e apparendo un po’ spaventata dal parlare: che si stia aprendo il classico vaso di Pandora? Indizi in questo senso arrivano anche da Mattino Cinque, dove Federica Panicucci ci è andata con i piedi di piombo: “Io in queste cose faccio sempre un passo indietro, nel senso che non si sa nulla… Vedremo cosa succederà”. I suoi ospiti in studio hanno però definito la questione “piuttosto seria”, tra cui Maurizio Sorge “Speriamo che qualcuno abbia il coraggio di andare a fondo. Abbiamo sentito quello che hanno detto Massimiliano e Adua molto preoccupati. Possiamo pensare che qualcosa di brutto è successo”. Tutto girerebbe attorno a due figure: il “produttore morto suicida” dovrebbe essere Teodosio Losito, mentre “Lucifero” dovrebbe essere il compagno Alberto Tarallo, con il quale gestiva un’importante casa di produzione.

"Lei sapeva, sono vicende gravissime". Gf Vip, la setta satanica: l'ex agente di Pamela Prati coinvolta, un terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.