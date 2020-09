Fuori dal Coro, ecco perché Mario Giordano si è conciato così per ridicolizzare Giuseppe Conte

23 settembre 2020 a

Mario Giordano non smette di stupire. A Fuori dal Coro, il programma di Rete 4, il conduttore si è presentato con tanto di canoa, remi e salvagente. Una protesta più che una metafora che - come spiega Giordano - sta a indicare il "mare di parole" con cui il governo inonda l'Italia. "Non si riescono a pagare le bollette con le parole" esordisce prima di presentare le ospiti in collegamento nella puntata di martedì 22 settembre.

"Tantissimi imprenditori si sono visti arrivare 3mila euro di Tari, io mi sono rotto le scatole di tutti che parlano". E davanti alla ristoratrice disperata per la risi, Giordano perde la pazienza: "Il signor Conte parla e basta, è attaccato alla poltrona con la colla, va bene, ma almeno risolva qualcosa".

