Al Bano Carrisi, nuovo programma in Rai: "Sarà un talent", la spifferata di viale Mazzini

Francesco Fredella 24 settembre 2020

a

a

In viale Mazzini non si parla d’altro. Il Leone di Cellino è pronto per una nuova avventura: The voice senior. Il grande, e inimitabile, Al Bano Carrisi ci sarà. Ovviamente in veste di coach. E già si parla di un successo dietro l’angolo per la tv di Stato. Al talent - che dovrebbe sbarcare su Rai1, parteciperanno over 60 e avrà una nuova collocazione nel palinsesto - sarà condotto da Antonella Clerici. Non si conoscono altre notizie sul programma, ma pare che Carrisi sia carichissimo. In queste settimane si trova a Cellino con la sua Loredana, Jasmine e Bido. Il loro amore va a gonfie vele, come ci raccontano alcuni amici della coppia. Adesso, Al Bano è pronto per una nuova avventura che lo vedrà protagonista, come sempre all’insegna della musica.

